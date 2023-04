Notte bianca finanziata dalla tassa di soggiorno

Quest’anno la notte bianca si farà grazie ai fondi che l’Amministrazione otterrà dalla tassa di soggiorno. L’ha spiegato, nell’incontro con i cittadini dedicato all’attrattività della città, l’assessore al Bilancio e al Commercio Mimmo D’Amato. Rispondendo a una domanda sulla tassa di soggiorno l’assessore ha annunciato che quest’anno la notte bianca si farà proprio grazie ad una tranche dei fondi che l’Amministrazione si aspetta di introitare dalla nuova imposta. La data prevista è sabato primo luglio che, casualmente, è anche la data di partenza della nuova tassa di soggiorno. "Quando una città impone la tassa di soggiorno – ha spiegato l’assessore D’Amato – lo fa per migliorare i servizi per chi arriva in città. Con la tassa di soggiorno a Saronno abbiamo deciso di avviare un percorso di aumento delle attività culturali". S.G.