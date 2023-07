Si tuffa con un amico nel Ticino e non riemerge più: giovane annegato

Galliate – Tragedia nelle acque del Ticino, il fiume ancora una volta si è rivelato oggi pomeriggio, domenica 9 luglio, una trappola mortale per un giovane nordafricano. Il corpo senza vita è stato recuperato a Galliate sulla sponda novarese.

Secondo una prima ricostruzione il giovane con un gruppo di amici oggi si trovava sulla sponda lombarda del fiume, che durante i mesi estivi si affolla di bagnanti. Il pomeriggio di grande caldo ha spinto due giovani a tuffarsi, all’improvviso uno di loro, forse sorpreso dalla corrente, ha cominciato ad annaspare ed è stato trascinato via. Immediato l’allarme lanciato dagli amici, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, è stato recuperato cadavere sulla sponda novarese, a Galliate. È riuscito a salvarsi, invece, l’amico.

Una tragedia che ancora una volta sollecita a riflettere sulla pericolosità del fiume, una situazione di cui soprattutto gli extracomunitari non sono a conoscenza. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia novarese.