Niente vino della cascina Le grandinate di luglio hanno danneggiato i vigneti

Non è finita l’attesa dei saronnesi ansiosi di provare il vino realizzato con l’uva del vigneto della Cascina Paiosa. Il 2023 sarebbe dovuto essere l’anno della prima vendemmia ma... non ci sarà. La produzione di uva e quindi quella di vino è stata azzerata dal maltempo. Le grandinate che hanno sferzato Saronno e il Saronnese hanno lasciato il segno anche sulla vigna di via Trento. L’agronomo del parco che negli ultimi giorni ha controllato alberi ed essenze del parco per controllare la situazione e la sicurezza delle aree verdi del parco ha effettuato un sopralluogo che nella vigna con risultati desolanti.

"Le grandinate hanno causato enormi danni al vigneto di Cascina Vigna – confermano dal parco – le viti sono state defogliate in modo evidente e molte delle foglie rimaste sono, in vario modo, lacerate o bucate. Gli acini sono stati in parte distrutti dalla grandine ed in larghissima misura sono seccati a causa del danneggiamento del graspo. Il danno maggiore l’hanno subito i tralci fortemente lesionati e scortecciati dai chicchi di grandine". Pesanti le conseguenze di questi danneggiamenti: "La produzione di uva e quindi del vino è stata azzerata per l’anno 2024 e non solo gli effetti negativi potrebbero farsi sentire per più anni". Ci sarà ancora da attendere insomma per il primo vino "made in Saronno" sembra un po’ una maledizione quella della Cascina Paiosa visto che ad essere inutilizzato per effetto di alcuni problemi tecnici, come le infiltrazioni, e per un allungarsi di tempi di alcuni bandi è anche lo stabile completamente rinnovato che attende una nuova e si spera definitiva destinazione d’uso. S.G.