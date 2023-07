Nerviano, progetto di recupero cibo in esubero nelle mense scolastiche

È operativo un nuovo progetto per il recupero del cibo in esubero nelle mense delle scuole. L’iniziativa è realizzata da Sodexo Italia in collaborazione con l’Associazione Collage, che dal 1986 si occupa di dare sostegno a persone bisognose e senza fissa dimora del territorio, e ha il supporto del Comune.

L’attività, che interessa il refettorio della scuola primaria Rita Levi Montalcini e l’adiacente Centro cottura, prevede il recupero del cibo in esubero sugli oltre 270 pasti giornalieri realizzati per i bambini delle 16 classi. In particolare, viene effettuato il recupero del pane e della frutta non consumati a scuola, donati alle persone più in difficoltà presenti sul territorio. Dall’avvio dell’iniziativa a oggi sono stati distribuiti a persone e famiglie bisognose oltre 150 chili di pane e 110 di frutta, con una riduzione del 10% dello spreco del cibo solitamente distribuito nell’istituto scolastico.

L’obiettivo ora è di estendere il progetto anche agli altri refettori scolastici di Nerviano. Sodexo gestisce infatti il servizio di ristorazione per altre 7 scuole, per un totale di 800850 pasti distribuiti giornalmente. "Il nostro impegno ha un forte valore sociale e territoriale e mira a dare supporto alle famiglie in difficoltà, sia italiane sia straniere, senza alcuna discriminazione" diceFrancesco Cozzi, presidente dell’associazione Collage.

"Sono molto felice che il progetto di recupero delle eccedenze alimentari abbia raggiunto questi risultati – commenta l’assessore Laura Alfieri –. È un passo importante verso la riduzione degli sprechi alimentari e la promozione di uno stile di vita più sostenibile e solidale, con una forte valenza educativa sui ragazzi che imparano a rispettare il cibo e a valorizzarlo, diventando cittadini più consapevoli e responsabili. Spero che questo progetto possa essere implementato con successo e diffuso negli altri plessi, contribuendo così a ridurre gli sprechi alimentari". S.V.