Navigazione a gonfie vele Cresce il traffico sul Verbano

Oltre 1 milione e 600mila viaggiatori trasportati e quasi 200mila veicoli tolti dalle strade: sono i dati di traffico aggiornati al 31 luglio 2023 della Navigazione Lago Maggiore. Numeri incoraggianti che segnano un +13% rispetto allo stesso periodo del 2022. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati - commenta Paolo Mazzucchelli, direttore di esercizio Navigazione Lago Maggiore - l’anticipo delle integrazioni del servizio dalla metà di marzo e l’ottimizzazione del programma di orario hanno rappresentato una sfida che, non senza sforzi importanti, abbiamo voluto cogliere e siamo orgogliosi che i nostri passeggeri abbiano voluto premiare il nostro lavoro con un traffico così numeroso". Numeri importanti ma che sono destinati inevitabilmente a calare: il basso livello delle acque del lago già dalla scorsa settimana ha costretto la Navigazione Lago Maggiore a sospendere il servizio presso gli scali di Ispra, Ranco e Porto Valtravaglia e a ridurre progressivamente la portata a pieno carico dei veicoli a bordo dei traghetti sulla tratta che collega Intra e Laveno. Modifiche necessarie per garantire la piena sicurezza dell’esercizio: i fondali bassi e le rocce in superficie rischiano infatti di causare il danneggiamento delle eliche di propulsione, mentre il dislivello tra la nave e il pontile crea una notevole pendenza e pregiudica un confortevole accesso a bordo. "Siamo preoccupati per la situazione che non sembra destinata a migliorare nel breve periodo - continua Mazzucchelli - proprio a ridosso del Ferragosto ci troviamo costretti a ridurre la portata dei traghetti, obbligando di fatto i conducenti di bus e mezzi pesanti a fare il giro del lago con conseguenti ripercussioni sul traffico stradale e ad utilizzare navi con minor pescaggio che hanno una portata passeggeri nettamente inferiore generando, nostro malgrado, attese e code agli imbarchi".