Nascondevano profumi nei pacchi di pannolini Prese due ladre romene

Le scatole dei pannolini dei neonati venivano usate per nascondere la refurtiva, ben più costosa, rubata dagli scaffali del supermercato. I carabinieri di Albate hanno identificato e denunciato due romene di 21 e 25 anni domiciliate a Milano, ritenute responsabili di furti per un valore di almeno 1.300 euro, commessi al negozio Acqua&Sapone di Tavernerio a partire dal 18 novembre. Le due avrebbero rubato soprattutto profumi, infilandoli nelle confezioni di pannolini. Per identificarle, i carabinieri sono partiti dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dall’auto su cui viaggiavano, poi sono anche state riconosciute dai commessi del negozio.