Nasconde 750 grammi di hashish in casa, arrestato diciannovenne

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente tra i più giovani, costituisce una delle attività prioritarie dei carabinieri della compagnia di Gallarate. Ed è proprio partendo dall’attività quotidiana di controllo che nella serata di venerdì i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallarate hanno arrestato un diciannovenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane nascondeva nella sua abitazione ben otto panetti di hashish del peso complessivo di 750 grammi e un bilancino di precisione. Il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni davanti al gip del Tribunale di Busto Arsizio. Solamente pochi giorni fa i carabinieri di Gallarate avevano arrestato un altro giovane residente in provincia di Varese: in quel caso si era trattato di un furto di articoli sportivi per un totale di 350 euro circa, con la refurtiva recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

L.C.