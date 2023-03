My Job Day, avanti tutta Incontro ravvicinato tra aziende e personale Matrimonio possibile

di Lorenzo Crespi

Una giornata di incontro tra aziende del Varesotto attive nel settore del turismo e persone in cerca di lavoro, per favorire il contatto diretto tra domanda e offerta. È l’obiettivo della seconda edizione del My Job Day, che dopo la prima tappa del 2022 a Ispra, sbarca nel capoluogo. Sarà il Palace Hotel a ospitarlo giovedì 16, dalle 10 alle 16.

L’iniziativa è promossa dagli Enti bilaterali della provincia di Varese e darà ai candidati la possibilità di effettuare una serie di colloqui, mentre le aziende potranno scovare talenti. Le iscrizioni sono ancora attive: sul portale myjobvarese.com si può presentare la candidatura.

La giornata è aperta a chi vuole lavorare in aziende dei settori alberghiero, extralberghiero, pubblici esercizi e ristorazione collettiva. Tra le figure cercate receptionist, portieri turnanti e di notte, cuochi, camerieri, pizzaioli e barman, addetti al banco ma anche camerieri ai piani, guide e accompagnatori turistici. "Saranno presenti più di 25 aziende – spiega per gli Enti bilaterali il dirigente Lino Gallina – e una settantina di colloqui sono già stati fissati. In totale sono circa 120 le posizioni aperte".

Lo scorso anno l’evento aveva riscosso un grande successo: tutte le persone intervenute avevano trovato un’occupazione. Segno della bontà dell’iniziativa e anche di quella che per molte aziende è una vera necessità di assumere per integrare i vuoti lasciati dalla pandemia, quando diversi operatori con esperienza hanno abbandonato il mondo della ristorazione cambiando completamente lavoro.

Nonostante la ripartenza post-Covid, risulta ancora difficile per le imprese turistiche trovare le professionalità con la preparazione richiesta. "A differenza di altre province lombarde – commenta il presidente provinciale di Fipe Giordano Ferrarese – siamo penalizzati nel trovare personale specializzato a causa della vicinanza della Svizzera che assorbe molti lavoratori". Pesa anche la presenza ingombrante di Milano, con un territorio che si trova schiacciato tra due poli fortemente attrattivi, soprattutto in termini di remunerazioni. "Un dumping salariale che porta a un mismatch tra domanda e offerta", osserva il segretario generale della Camera di commercio Mauro Temperelli.