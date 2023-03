Musica ad alto volume e schiamazzi, i residenti contro il locale

Troppi schiamazzi e i residenti raccolgono le firme per protesta. Succede a Nerviano per una sessantina di abitanti della zona dell’ex Meccanica, un locale che si trova di fianco a un parco dove stazionano diversi giovani anche dopo l’orario di chiusura. Al sindaco Daniela Colombo e all’assessore Sergio Parini (nella foto) sono arrivate diverse lamentele da parte di persone esasperate che vogliono un incontro urgente con l’amministrazione per risolvere la situazione. "Il problema è esasperante. Molti di noi hanno le finestre che affacciano sull’area della ex Meccanica e non si dorme proprio per il baccano, con musica e schiamazzi che vanno avanti anche per tutta la notte". Alcuni residenti hanno scattato fotografie e fatto dei filmati che vogliono portare all’attenzione del sindaco e della giunta. "La zona sta diventando invivibile. Ci sono ragazzi ubriachi che collassano. Per terra c’è di tutto, per non parlare dei parcheggi: auto sui marciapiedi e davanti ai cancelli. Non se ne può più!".

L’assessore Parini ha chiesto un confronto con i gestori e anche con i residenti: "Cerchiamo una quadra fra le parti, per non mettere in contrapposizione entrambi. Sappiamo della maleducazione di certi avventori e anche della scarsità di parcheggi. Chi va al locale potrebbe parcheggiare davanti al Comune e fare duecento metri a piedi. In ogni caso il locale non fa asporto e quindi bisogna anche vedere chi abbandona i rifiuti. Avremo un confronto che spero porti a risultati positivi, anche se la questione ormai va avanti da diverso tempo".

Secondo il sindaco, "La polizia locale è intervenuta per i veicoli in sosta: dal 2017 al 2022 in prossimità della ex Meccanica sono state comminate 15 sanzioni; per quanto riguarda il parco pubblico, sono state comminate sette sanzioni amministrative. Alla stazione dei carabinieri risulta che siano stati svolti alcuni interventi per segnalazione di musica ad alto volume".

Christian Sormani