Muore nel rogo del box. Anziano senza scampo

Tragedia ieri in serata a Cislago. Un anziano di 78 anni è morto nell’incendio di un box dove, secondo i primi accertamenti, stava effettuando alcuni lavori. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 18 alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Varese.

Immediatamente, sul posto, in via Alessandro Volta, si è precipitata una squadra, che ha rapidamente spento le fiamme e provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.

L’intervento dei pompieri è terminato alle 19,30. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’anziano. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari intervenuti con l’ambulanza, dato che il settantottenne è stato trovato ormai privo di vita.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Allo scopo in via Volta sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sull’accaduto e sull’origine del rogo. Sembra che all’interno del box, fosse in funzione una stufetta a gas che l’anziano accendeva per riscaldare il locale dove lavorava. E proprio dalla stufetta sarebbero partite le fiamme che non gli hanno lasciato scampo.