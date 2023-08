Motociclista con la dose di droga inseguito dagli agenti della Locale

Ha accennato a fermarsi, quando gli agenti gli hanno imposto l’alt, ma in pochi istanti ha cambiato idea. Forse perché si è ricordato di avere sotto la sella della moto una bustina di marijuana, oppure perché guidava con la patente revocata da anni. O, ancora, perché era pregiudicato, con arresti per piccoli spacci di cocaina e marijuana, già denunciato in passato anche per porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza. Ha frenato, ma un istante dopo ha accelerato e ha urtato l’agente che lo stava fermando, impegnato insieme al collega in una delle quotidiane azioni di controllo del territorio. È scattato l’inseguimento. Il 38enne, italiano, residente a Cesano Boscone, si è dato alla fuga sorpassando macchine e schivando pedoni e ciclisti di un soffio. Così, correndo sulle strade vicino al Naviglio, ha fatto perdere le proprie tracce. Ma solo per una manciata di minuti.

La pattuglia che lo stava inseguendo ha fatto il giro opposto, poche decine di metri dal confine con Buccinasco, sperando di bloccarlo frontalmente. Il motociclista, colto di sorpresa dalla macchina che pensava di aver seminato, ha perso il controllo e sbandato, colpendo in pieno la pattuglia. Sia lui sia gli agenti sono rimasti lievemente feriti.