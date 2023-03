Moto tampona una macchina Ragazzi feriti

Due feriti e strada bloccata per circa due ore. È il bilancio dell’ennesimo incidente che si verifica sulla Boffalora-Malpensa nel tratto finale all’altezza di Magenta. Ieri sera, verso le 18, due fidanzati che viaggiavano su una moto modello MV Agusta Brutale 800 hanno tamponato l’auto che li precedeva mentre procedevano in direzione Magenta. L’impatto è stato violento e i due, un ragazzo di 27 e la ragazza di 28 anni, sono finiti a terra. Soccorsi da due equipaggi della Croce Bianca si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza. Nel frattempo il tratto di superstrada è stato chiuso dall’imbocco di Magenta sulla statale 11 all’uscita di Mesero sud. Fortunatamente i due fidanzati non sono in pericolo di vita. Sono stati stabilizzati e trasferiti, entrambi con il codice giallo, negli ospedali di Monza e Niguarda di Milano. La Polizia Stradale di Magenta ha riaperto la superstrada poco prima delle 20. G.M.