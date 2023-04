Monteviasco senza funivia "Soluzione per l’estate"

di Lorenzo Crespi

C’è uno spiraglio per la ripartenza della funivia di Monteviasco. Dopo anni di attesa potrebbe essere la volta buona per la riattivazione dell’impianto chiuso dal novembre 2018 dopo la tragica morte del manutentore Silvano Dellea. Sul tema si è tenuta in Prefettura una riunione di aggiornamento che ha fatto seguito a quella dello scorso novembre. L’obiettivo del tavolo di confronto istituzionale (presenti Comune, Provincia, Comunità Montana, Regione e i soggetti interessati), è individuare una soluzione provvisoria e a breve termine per la gestione della funivia, dopo che sono andate deserte diverse gare e manifestazioni d’interesse pubblicate.

"Con Regione, Agenzia del Trasporto pubblico locale, Ferrovienord e Provincia stiamo mettendo in piedi una procedura di affidamento diretto - ha commentato al termine dei lavori il prefetto Salvatore Pasquariello - sono dei tempi immediati che ci consentiranno probabilmente già per l’estate di dare un servizio a Monteviasco: ma bisognerà fare delle valutazioni tecniche sull’impianto". Il tema sarà nuovamente affrontato in un’altra riunione che si svolgerà già nei prossimi giorni. Oltre a questa prima soluzione a breve termine si sta lavorando anche ad un modello di gestione più strutturale, che avrà ovviamente tempi più lunghi.

È infatti in corso di completamento l’elaborazione del bando di gara europea e l’acquisizione dei pareri di altri enti e uffici per la gestione in capo ad un unico soggetto di sette tra funivie e funicolari del comparto Varese-Como-Lecco, tra cui appunto l’impianto di Monteviasco. A dicembre 2022 l’Agenzia per il Tpl ha provveduto alla pubblicazione di un "avviso di pre-informazione" avente ad oggetto il lotto di gara ricomprendente 7 impianti: per il varesotto oltre a Monteviasco c’è anche la Funicolare del Sacro Monte di Varese. Il gestore unico li prenderebbe in affidamento tutti e sette, potendo così compensare perdite di esercizio (come nel caso dell’impianto di Monteviasco) con i profitti che derivano da servizi di collegamento ben più frequentati e redditizi come la funicolare Como-Brunate.

Probabilmente l’unica soluzione di medio-lungo periodo capace di garantire solidità e continuità. A conferma della complessità del tema la riunione in Prefettura è stata particolarmente vivace, con le voci del presidente della Regione Fontana e di quello della Provincia Magrini che sono risuonate anche al di fuori della sala dove l’incontro si svolgeva a porte chiuse. Ma all’uscita nessun commento da parte degli esponenti politici.