Mondiali di canottaggio Alle gare 10mila spettatori

di Lorenzo Crespi

Oltre 10mila persone hanno gremito le tribune e l’area in riva al Lago di Varese nei tre giorni di gare della Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna. È più che positivo il bilancio dell’appuntamento sportivo, che ha consacrato per l’ennesima volta Varese come capitale internazionale del remo. 42 le nazioni che hanno partecipato, con un totale di 649 atleti in gara. 47 i broadcaster accreditati, che hanno assicurato una copertura globale dell’evento, con le immagini delle gare di domenica andate in onda in mondovisione.

A garantire la miglior riuscita della manifestazione la presenza di ben 285 volontari, in gran parte giovani studenti del territorio. Sotto il profilo sportivo grandi risultati per la nazionale azzurra, che ha collezionato un totale di 9 medaglie: 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Dopo i successi di sabato sono seguite nell’ultima giornata altre soddisfazioni per gli atleti varesini, con Gabriel Soares che insieme a Stefano Oppo ha conquistato il bronzo nel Doppio Pesi Leggeri e Nicolò Carucci che insieme ad Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili ha fatto suo l’argento nel Quattro di Coppia Maschile. A seguire l’evento anche il ministro dell’Economia e delle finanze, un uomo di lago come Giancarlo Giorgetti. "Il matrimonio tra il canottaggio e il lago di Varese diventa più forte anno dopo anno - ha detto - Varese deve trovare una vocazione sempre più forte di turismo legato allo sport e il canottaggio con questo tipo di manifestazione è sicuramente uno dei canali principali per sviluppare questa vocazione". Soddisfazione per il comitato organizzatore, con in testa il presidente Davide Galimberti e il direttore generale Pierpaolo Frattini: "Siamo davvero felici per come sia riuscita l’intera organizzazione della manifestazione. Sono stati tre giorni intensi, appassionanti, fatti di sport, socialità e turismo. Il canottaggio ancora una volta ha attirato sul nostro territorio tantissime persone, contribuendo così a creare una ricaduta, da un punto di vista economico-turistico, davvero eccezionale per tutta Varese".