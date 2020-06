Travedona Monate (Varese), 11 giugno 2020 - Tra pochi giorni prenderà il via la raccolta dei prodotti dei campi. Il settore primario, in questo avvio dell’anno, ha pagato le bizze del clima, non ultima la recente ondata di maltempo. Un’incertezza, che pare essere acuita dalle difficoltà post-allarme Covid, nonostante le aziende agricole siano state tra le prime a riaprire. Le misure di distanziamento sociale, infatti, rischiano infatti di minare il mondo agricolo. Un esempio emblematico è costituito dalle pesche di Monate, una produzione che, grazie al microclima del piccolo lago, è riuscita negli anni a creare un’eccellenza.

Luca Franzetti, titolare de “Le Selve“, in che stato si trova la sua impresa?

"Porto avanti due attività parallele: la silvicoltura e la frutticoltura. Nel primo caso c’è stato uno stop di un mese e mezzo, che ha causato sicuramente un danno economico. Nel secondo invece il Covid non ha creato fortunatamente un deterioramento delle coltivazioni, poiché il lockdown è incominciato prima della fioritura, ma i suoi effetti si ripercuoteranno inevitabilmente sulle risorse umane. Tenere la distanza tra gli operatori in laboratorio è davvero arduo e sarò costretto ad assumere soltanto due persone rispetto alle quattro del 2019".

Quali saranno i numeri del raccolto?

"Quest’anno abbiamo avuto una gemmazione poverissima. Marzo è stato contraddistinto da temperature elevate, che hanno portato avanti la fioritura, ma le gelate dei primi di aprile hanno impedito l’impollinazione. Pronostico che avrò una quantità finale pari alla metà di quella dello scorso anno".

Anche la domanda dei consumatori si è abbassata?

"Ciò che mi soddisfa è che la richiesta dei clienti non sia calata. Il coronavirus non ha eliminato la voglia di acquistare i nostri prodotti. Purtroppo però non so, a oggi, se riuscirò a soddisfare tutte le prenotazioni e la cosa certa è che riuscirò a coprire quasi solo le spese. È inutile negare che veniamo da un periodo complicato per i campi, che ultimamente sono stati toccati da varie avversità, come l’invasione delle cimici asiatiche. Indubbiamente il 2020 sarà particolare: avremo meno pesche, ma di ottima qualità".

Come vede il futuro dell’agricoltura?

"Senza il problema del clima sarebbe probabilmente stata una buona annata. Lo Stato non ci sta dando una mano e non sono state rinviate le scadenze dei pagamenti. Ma detto ciò sono convinto che gli italiani sono un popolo abituato a rimboccarsi le maniche e ripartire".