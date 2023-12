Mesero villaggio di Natale

A Mesero, Comune di quattromila abitanti a pochi chilometri da Magenta, la piazza antistante il santuario dedicato a Santa Gianna Beretta Molla si è trasformata, grazie ad un complesso sistema di video proiezioni, in un magico villaggio natalizio. Al calare della sera le pareti delle case che fanno da corona alla facciata del santuario diventano uno splendido bosco innevato mentre dall’alto scendono piccoli fiocchi di neve. Sulla facciata del santuario spicca invece una coloratissima natività che contrasta con i colori della notte. Il tutto grazie alla tecnologia del videomapping che permette di realizzare immagini che seguono il profilo architettonico degli edifici. Un’atmosfera magica insomma realizzata dall’Amministrazione comunale non senza un importante impegno economico. Il risultato però merita una visita al paese natale di Santa Gianna Beretta.

Dai primi giorni del mese lungo le vie che costeggiano il centro è un susseguirsi di visitatori che immortalano con i telefonini lo spettacolo natalizio. Soddisfazione anche tra gli esercenti affacciati alla piazza testimoni di un pellegrinaggio continuo mai visto in passato "È un continuo di visitatori che si fermano scattano foto o fanno video – spiega una negoziante – è una cosa incredibile".

Non mancano anche le critiche alla realizzazione voluta dalla giunta guidata da Davide Garavaglia. I costi dell’istallazione che i ben informati quantificano in circa trentamila euro, appaiono eccessivi per le casse comunali. Al di là delle critiche più o meno opportune resta il fatto che il piccolo abitato di Mesero ha portato in dono ai cittadini un regalo da grande città che molti altri cittadini invidiano.

Paolo Mattelli