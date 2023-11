Meeting Confindustria: "Mettiamoci in gioco". Formazione in primo piano

Si è parlato tanto di merito, di voglia di lavorare, della difficoltà nel far convergere domande e offerte di lavoro all’assemblea degli associati a Confindustria Alto Milanese, a cui ha partecipato il presidente nazionale Carlo Bonomi, quest’anno focalizzata sul tema "Mettiamoci in gioco". Sollecitato dalle domande del giornalista Sebastiano Barisoni, Bonomi ha ammesso che seppur con qualche ritardo Confindustria ha compreso il grande valore della formazione. E questo può spiegare il gap esistente tra Italia e Germania nel numero delle scuole di formazione post-diploma. "In Germania ci sono 900mila studenti che frequentano i corsi ITS e in Italia ce ne sono solo 90.000. Eppure persone formate e competenti ci servono. Oggi le nuove competenze indispensabili fanno riferimento al mondo green, a quello digitale e alla difesa, un tema che purtroppo in questi ultimi anni è tornato di attualità". "Noi imprenditori non siamo stati capaci di raccontarci e probabilmente anche per questo motivo il sistema industriale è ancora poco conosciuto dai giovani ed esercita nei loro confronti una scarsa attrattiva. Dobbiamo certamente fare qualcosa, investendo tempi e risorse". Ma bisogna anche uscire dalla logica dell’uno vale uno. "Ai giovani dico di impegnarsi sempre e di trovare l’orgoglio del loro lavoro, qualunque esso sarà. Lo devono fare necessariamente, anche perché se continueranno a mancare 800.000 profili professionali alle imprese, queste ultime dovranno andare a cercarseli all’estero". In futuro gli industriali cercheranno di sviluppare azioni e proposte anche a livello territoriale, dalla stesura delle politiche di sviluppo locale, industriale, urbanistico e sociale con un particolare confronto con le amministrazioni locali. L’assemblea era iniziata con un doveroso ricordo a Gianni Mainini, che è stato per anni al vertice dell’associazione, venuto a mancare lo scorso agosto. "E’ stato un faro per diverse generazioni di imprenditori. Era un uomo che sapeva mettere tutti d’accordo". Un mazzo di fiori è quindi stato consegnato alla vedova. Ha poi raccontato la sua esperienza di vita il pilota d’aerei Clemente Ingenito dal quale è venuto l’ennesimo monito della giornata rivolto ai giovani, "Siate piloti di voi stessi" e "Non demordete dopo qualche errore".