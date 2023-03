Maxitamponamento in Autolaghi Muore 64enne, due feriti gravi

di Rosella Formenti

ORIGGIO (Varese)

Incidente mortale ieri mattina sull’A8, in direzione di Milano, nel tratto tra Legnano e il bivio per l’A9 Como-Chiasso, nel territorio di Origgio. Nel maxitamponamento che ha coinvolto quattro auto – una delle quali del servizio noleggio – e 12 persone a perdere la vita una 64enne argentina, due i feriti gravissimi, uno dei quali il marito di 66 anni della donna deceduta, soccorsi dal personale del 118 e ricoverati in ospedale a Niguarda e a Legnano, in pericolo di vita per i traumi riportati nel violento impatto.

Il drammatico tamponamento poco prima delle 11, pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura nel tratto da Legnano al bivio per Como-Chiasso fino alle 15, quando la viabilità è ripresa verso il capoluogo. Sul posto gli agenti della Polstrada di Busto Arsizio-Olgiate Olona per i rilievi, i vigili del fuoco di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano che hanno estratto dagli abitacoli alcuni dei feriti, rimasti intrappolati, i soccorsi del 118 con sei ambulanze e un’automedica, necessario per la gravità della situazione anche l’intervento dell’elisoccorso.

Code fino a 3 chilometri e rallentamenti verso Varese, in direzione opposta, per i curiosi. Tra le altre persone coinvolte e rimaste ferite non sono state registrate situazioni preoccupanti, tre quelle trasportate in ospedale in codice giallo, una in codice verde. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, secondo una prima ricostruzione un’auto avrebbe tamponato la vettura che la precedeva, dove viaggiava la 64enne deceduta, un impatto violento che ha coinvolto altre due macchine.

Pesanti e inevitabili i disagi per gli automobilisti che ieri mattina stavano percorrendo l’Autolaghi, rimasti bloccati per la chiusura del tratto interessato dall’incidente, riaperto appunto soltanto alle 15, quando la circolazione è stata riattivata su tutte le corsie. Società Autostrade in tarda mattinata aveva diramato una nota per informare della situazione e dare indicazioni sui percorsi alternativi, in particolare per chi era diretto a Milano.