Mattinata in ammollo Bomba d’acqua: evacuato centro medico Strade chiuse e danni

di Christian Sormani

La circolazione stradale del Legnanese ieri mattina è andata in tilt a causa della bomba d’acqua che ha creato notevoli problemi in tutta la zona fra Legnano, Parabiago, Rescaldina, Castellanza, Canegrate e San Vittore Olona. Sottopassi chiusi, acqua ovunque, cantine allagate, strade chiuse. In via San Michele del Carso si sono scoperchiati i tombini. Via Gilardelli e l’incrocio con via Milano e Corridoni si è completamente allagato. Chiusa poi riaperta via San Michele del Carso. È stata chiusa via Berchet. Problemi ai sottopassi sulla Saronnese (altezza supermercato Gigante) e in via Melzi per Rescaldina. Problemi ai tombini si sono registrati sulle vie Berchet e Cuttica e Menotti.

Nel primo pomeriggio la viabilità a Legnano è tornata alla normalità con l’eccezione di via Ponzella che è rimasta chiusa nel tratto fra le vie Carducci e Romagna per il cedimento del fondo della strada. È stato poi riaperto il sottopasso di via Melzi. Quanto alle segnalazioni sull’acqua nelle cantine, soprattutto in via Berchet ed una in viale Toselli, la polizia locale ha provveduto a far attivare i mezzi dell’autospurghi di Cap e le idrovore della protezione civile. In via Ratti, una delle prime strade a essere chiusa dalla polizia locale, residenti e commercianti non hanno richiesto aiuto riuscendo a gestire da sé la situazione.

A Canegrate problemi con il sottopasso di via Novara con un camion fermo e circolazione bloccata. A San vittore parchi allagati e la zona dei mulini col parcheggio del residence parco cinque Mulini impraticabile. A San Vittore Olona in via Achille Grandi l’acqua è entrata nelle abitazioni. A Cerro Maggiore in pochi minuti sono scesi oltre 60mm di acqua. "Il collettore fognario a San Vittore non ha retto, mandando in crisi diverse zone di Cerro e Cantalupo", ha spiegato il sindaco Nuccia Berra. Un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso di via San Clemente che è rimasto chiuso per mezza giornata. A Rescaldina allagato il parcheggio del centro commerciale. Problemi a Parabiago dove è stato evacuato lo "Studio Radiologico Città di Parabiago". La pioggia ha fatto saltare i tombini all’altezza della struttura. È saltato il sistema operativo oltre alla strumentazione tecnica che ha smesso di funzionare. Il centro radiologico è stato chiuso.