Malpensa (Varese), 10 febbraio 2019 - Procacciava clienti in patria e reclutava giovani italiane bisognose alle quali proponeva denaro perché sposassero suoi connazionali, al fine di garantire loro il permesso di soggiorno con il pretesto del ricongiungimento familiare.

È di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e permanenza sul territorio italiano che è accusato un 40enne marocchino, da anni residente nel Milanese, arrestato nei giorni scorsi al termine di un’operazione della Polaria di Malpensa, scalo internazionale in provincia di Varese. Il provvedimento arriva in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Busto Arsizio. Era lui, secondo l’indagine che ha portato ai domiciliari anche un’addetta delle pulizie dipendente dello scalo aereo (anche la donna è straniera), a gestire l’intermediazione tra cittadini marocchini, tutti tra i 30 e i 40 anni, e giovani donne italiane, quasi tutte ventenni con difficoltà economiche. Per i suoi servizi riceveva pagamenti tra i 4 e gli 11mila euro.

Quattro i matrimoni fittizi scoperti nel corso dell’inchiesta, costati alle quattro sposine fasulle un provvedimento cautelare di obbligo di firma alla polizia giudiziaria. L'inchiesta è stata avviata nel giugno del 2018, quando l’addetta alle pulizie ora ai domiciliari ha utilizzato il suo badge personale per far saltare a un marocchino senza documenti i controlli a Malpensa. Gli agenti di Polizia lo avevano intercettato nel piazzale ritiro bagagli dell’aerostazione, dove era arrivato grazie alla complicità della donna indagata. Bloccato e sottoposto a verifiche, era risultato che fosse appena atterrato da Mosca, dove era arrivato con un volo internazionale proveniente da Casablanca. Respinto, era stato prontamente rimpatriato. Scavando nei contatti della dipendente infedele gli inquirenti sono risaliti al 40enne marocchino, dominus del raggiro, cui la donna si era rivolta per regolarizzare la posizione di clandestino di suo fratello. Polaria infine chiuso il cerchio intorno al giro di finte nozze gestito dall’uomo. Una volta ottenuto il certificato di matrimonio i cittadini stranieri potevano accedere alla procedura di ricongiungimento familiare. A casa del 40enne la Polaria ha sequestrato documenti relativi ad altri matrimoni falsi, che avrebbero dovuto essere finalizzati nel breve periodo.