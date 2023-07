Frana ad Angera, un grosso masso finisce tra due case

Angera (Varese), 15 luglio 2023 – Un grosso masso è caduto ai piedi della Rocca di Angera, l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno bloccato l’accesso alla strada campestre interessata dal movimento franoso. A dare l’allarme alcuni residenti nella zona sottostante che hanno avvertito il rumore provenire dall’area della Rocca.

Il masso si è fermato a poca distanza da due abitazioni. Fortunatamente nonostante lo spavento non ci sono state conseguenze per le persone.

Due famiglie per precauzione sono state allontanate dalla loro abitazioni. Già in serata sono stati avviati lavori di messa in sicurezza che proseguiranno nei prossimi giorni.