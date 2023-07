Marito e moglie gravissimo Domani a Calolziocorte l’ultimo saluto per Nino Paolo e Yanibel, marito e moglie di 22 e 29 anni di Lecco, sono ricoverati in condizioni gravi in seguito a un incidente stradale che ha causato la morte del loro amico. Il funerale del giovane sarà celebrato domani. L'autista della Skoda Fabia è indagato per omicidio stradale.