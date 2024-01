Varese, la marcia della pace nel nome di Papa Francesco

Varese, 20 gennaio 2024 – Si è rinnovata anche quest’anno la Marcia della Pace. L’evento è stato promosso dall’Istituto religioso di studi superiori Paolo VI, insieme ad Azione cattolica, Caritas della zona pastorale di Varese e Acli cittadina e provinciale, con il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa in cui i varesini sono stati invitati a riflettere sul messaggio di Papa Francesco: "Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme". In tanti hanno risposto presente fin dalla prima tappa, alla chiesa della Brunella. Da lì la marcia ha raggiunto i Giardini Estensi, dove si sono tenuti gli interventi delle autorità. "Il fatto che qui ci siano le istituzioni, tanti cittadini singoli e bambini è il senso che il mondo vuole veramente la pace", ha detto il sindaco Davide Galimberti. Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha sottolineato il valore del dialogo, "a partire dal rispetto per l’altro e dalla considerazione che l’altro ha anche le sue ragioni". Infine l’ultima tappa presso la Basilica di San Vittore.