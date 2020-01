Marchirolo (Varese), 19 gennaio 2020 - Questa mattina, poco prima delle 11, a Marchirolo (in provincia di Varese), in via Pradello, è stato rinvenuto il cadavere riverso in un ruscello. Si tratterebbe di una persona anziana. A comunicarlo è stata l'Areu Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sottolineando che non sono note le generalità. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata