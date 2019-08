Malpensa (Varese), 20 agosto 2019 - L’aeroporto di Malpensa sta affrontando in queste settimane il periodo più caldo dell’anno. Al consueto picco di partenze del mese di agosto si è affiancato dalla fine di luglio il bridge da Linate, con il trasferimento in blocco dei voli dall’altro aeroporto di Milano. Una situazione di eccezionalità che lo scalo sta dimostrando di saper gestire, a favore delle migliaia di passeggeri che transitano in questi giorni. La fase di preparazione al trasloco è iniziata un anno fa, con una serie di investimenti infrastrutturali e di adeguamento dei processi organizzativi. Inevitabili, tuttavia, le ripercussioni dovute all’aumento della pressione, a partire dai parcheggi.

È stato aperto il P6, un parcheggio aggiuntivo di 3.700 posti, che ha portato il totale di parcheggi ufficiali all’interno dell’aerostazione a 15.000 stalli. In questi giorni le aree di sosta sono davvero molto affollate e rimangono posti disponibili solo nel P2 e nel P6. Il consiglio è quello di eseguire online la prenotazione: sul sito dell’aeroporto è possibile visualizzare la situazione in tempo reale. Nessuno, garantisce la società di gestione dell’aeroporto, verrà mandato indietro: un cartello segnalerà di recarsi al P2, dove Sea mette a disposizione un servizio di car valet. L’automobile viene quindi portata in un’altra area di parcheggio, sempre all’interno del sedime aeroportuale, dove resterà per il periodo di vacanza del suo possessore.

Recarsi in aeroporto in auto è comunque solo una delle soluzioni per raggiungere Malpensa, che in questo periodo di sovraccarico con i voli di Linate ha visto aumentare anche i collegamenti via treno, con la ferrovia che raggiunge entrambi i terminal. Lasciare l’auto a casa e arrivare allo scalo via rotaia può essere così un ottimo modo per partire con una preoccupazione in meno. Fino al 27 ottobre Trenord offrirà 18.500 posti in più sui convogli del collegamento aeroportuale, che conta 146 corse giornaliere tra l’aeroporto e Milano, una ogni 15 minuti da e per lo scalo. Quasi 58.000 in totale i posti disponibili ogni giorno. Nell’arco dei prossimi tre mesi si prevede un aumento del 45% dei movimenti e del 30% dei passeggeri sullo scalo della brughiera. Un incremento a cui l’aeroporto ha fatto fronte assorbendo circa 700 lavoratori tra dipendenti Sea, delle compagnie e dell’handling da Linate. Sul sito lacittachevola.it si trovano tutte le informazioni utili sul bridge.