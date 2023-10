Manifestazione pro Palestina, presidio e corteo a Varese

Varese, 28 ottobre 2023 – Come accade a Milano e in diverse città lombarde, anche Varese ha ospitato un’iniziativa a favore della Palestina. La mobilitazione si è svolta nel pomeriggio in centro, con un presidio in piazza Podestà a cui ha fatto seguito un corteo che ha attraversato le principali vie della città giardino. “Palestina libera” e “Libertà per Gaza” tra gli slogan intonati più frequentemente durante il percorso che ha fatto ritorno nuovamente in corso Matteotti.

Quindi i messaggi sui cartelli e le tante bandiere della Palestina, tra cui una versione maxi, insieme a quelle di altri paesi del mondo arabo. In piazza diverse comunità straniere del territorio ma anche molti italiani, con una presenza variegata dal punto di vista anagrafico, dalle famiglie con bambini fino a chi di manifestazioni come questa ne ha vissute parecchie negli ultimi decenni.

Qualche centinaia la stima dei presenti all’iniziativa promossa da Rete Varese Senza Frontiere, Comitato Varesino per la Palestina e Giovani Musulmani d’Italia. Un altro appuntamento è in programma venerdì 3 novembre alle 18 alla Cooperativa di Biumo e Belforte. Interverranno Laura Silvia Battaglia e Chicco Elia.