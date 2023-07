Mamma e figlia travolte dal ramo Indagati due tecnici comunali Perizia affidata a un agronomo

di Rosella Formenti

Ci sono due indagati per lesioni colpose nel fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Varese per quanto accaduto nel pomeriggio del 26 giugno scorso a Luino quando un grosso ramo si è staccato da un ippocastano davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna, travolgendo e ferendo 8 persone, due in modo grave, una bambina di sette anni, portata all’ ospedale Giovanni XXIII a Bergamo e la mamma, 45 anni, al San Gerardo di Monza, dove per alcuni giorni è stata in prognosi riservata. A loro in quei giorni di grande preoccupazione si sono strette la comunità parrocchiale con la preghiera e l’intera città, in attesa che dagli ospedali arrivassero buone notizie.

Le loro condizioni sono migliorate,la bimba è stata dimessa, la mamma deve continuare in una struttura la riabilitazione. Certo quel pomeriggio grande è stato lo choc, il crollo è avvenuto mentre i bambini stavano uscendo dall’oratorio estivo e genitori e nonni li attendevano all’esterno. Una tragedia sfiorata per pochi minuti poiché i bambini erano stati trattenuti dal sacerdote per una preghiera e quindi era stata ritardata la loro uscita. Gli indagati sono due tecnici comunali, un architetto e un geometra.

La Procura della Repubblica che coordina le indagini, condotte dai carabinieri, ha deciso di svolgere accertamenti tecnici non ripetibili e ha affidato nei giorni scorsi l’incarico ad un agronomo, il dottor Raffaele Orrù che dovrà esaminare le condizioni dell’ippocastano che è stato posto sotto sequestro. L’esperto avrà tre mesi di tempo per consegnare il risultato degli accertamenti indispensabili per fare piena chiarezza su quanto accaduto quel pomeriggio.

I difensori dei due indagati e di tre delle persone rimaste ferite, la mamma con la sua bambina e un’anziana, hanno nominato dei periti di parte che secondo la legge hanno diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. Da valutare dunque se l’albero sia stato sottoposto a corretta manutenzione o se ci siano state omissioni negli interventi che potrebbero aver causato quell’improvviso distacco del pesante ramo. Sarà la perizia a dare le risposte.