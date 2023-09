Maltempo a Varese, allagamenti e problemi al traffico. Canile finisce sott’acqua: salvati 28 animali

Varese – Annunciate, sono arrivate nel pomeriggio forti precipitazioni che hanno causato intorno alle 17 disagi in tutta la provincia da nord a sud: strade allagate, tombini saltati, sottopassi impraticabili invasi dall’acqua, problemi al traffico lungo le arterie principali.

A Varese i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco sono intervenuti al canile allagato per mettere al sicuro i 28 cani ospitati, a Gallarate un veicolo è rimasto bloccato dall’acqua che ha invaso un sottopassaggio, identica situazione a Saronno in via Primo Maggio.

Nella frazione Bevera di Viggiù il nubifragio ha provocato l’esondazione del torrente Bevera e la strada che collega con Arcisate che è stata chiusa. Decine le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco che stanno operando su tutto il territorio provinciale.