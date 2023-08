Maltempo a Nerviano: stimati danni per 3 milioni a imprese e privati

"Ci tengo a fare chiarezza, sono dati di massima, che andranno appronditi, verificati e validati". La sindaca Daniela Colombo (nella foto) si riferisce alla stima dei danni prodotti dal nubifragio del 24 luglio. Come si ricorderà, potevano essere segnalati (da cittadini e aziende) al Comune tramite una mail o un form dedicati, accompagnati da fotografie. "Lo scorso 31 luglio abiamo trasmesso un file a Regione Lombardia contenente la stima molto approssimativa di tutti i danni del territorio, che ammontano a circa 2,8 milioni di cui 2,6 relativi a privati o aziende e 200.000 euro inerenti ad immobili comunali. Rispetto a questo ultimo dato, sono in corso valutazioni più accurate a fronte dei preventivi richiesti. Chiarisco ancora una volta che il Comune non rimborserà nulla. Abbiamo inviato a Regione la “fotografia“ dei dannegiamenti provocati dal mattempo, poi sarà la Regione a comunicarci in che misura e per quale tipologia di danno spetterà il risarcimento".

È il settore industriale quello che ha accusato il colpo maggiore (danni per 1.169.000 euro), seguito dai privati (1.091.209 euro) e quindi dagli immobili comunali. Importi minori vengono segnalati dai comparti agricolo, artigianale, commerciale e turistico. "Passata la prima fase dell’emergenza, compatibilmente con il periodo estivo e la difficoltà nel reperire mezzi e persone, proseguono gli interventi di sistemazione di immobili e aree pubbliche – sottolinea la sindaca –. Completate anche le attività di mappatura del patrimonio arboreo compromesso dal maltempo, per il quale è stato approntato un appalto in urgenza allo scopo di intervenite con abbattimenti mirati".

Il violentissimo temporale che si era abbattuto su Nerviano fortunatamente non aveva prodotto vittime. Diverse le piante abbattute e danni anche di rilievo. Al cimitero di Garbatola tre grossi alberi erano caduti sulla recinzione, danneggiando alcune tombe. Anche il palazzo comunale aveva patito la violenza di acqua e vento. Silvia Vignati