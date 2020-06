Varese, 9 giugno 2020 - Una lunga giornata di lavoro, con operatori e cittadini impegnati nelle attività di rimozione del fango e dei detriti lasciati dalla forza violenta dei corsi d’acqua, che in poche ore hanno messo in allarme tutto l’Alto Varesotto a partire dalla mattinata di domenica.

Quello di ieri è stato un day after particolarmente impegnativo, tra una prima conta dei danni e gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. E, in serata, la ripresa delle piogge, con l’allarme che torna a farsi importante. I vigili del fuoco hanno operato incessantemente durante tutta la giornata: decine le chiamate per allagamenti e smottamenti. Le zone più colpite sono state quelle a cavallo tra il Lago di Lugano e la Valmarchirolo: Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cugliate Fabiasco e Marchirolo. Le squadre sono dovute intervenire con le motopompe per svuotare abitazioni e scantinati. Attivi anche gli uomini della Protezione civile in tanti centri tra Verbano e Ceresio.

Una situazione particolarmente problematica causata da una perturbazione che ha avuto proporzioni davvero fuori dall’ordinario, come confermano i dati raccolti dal Centro Geofisico Prealpino. In molte zone della provincia in una sola giornata si è infatti abbattuta più pioggia di quella che normalmente cade in un intero mese. In Valganna ad esempio domenica sono caduti 188 millimetri di pioggia, mentre sono stati tra 160 e 170 sulla zona del Ceresio. Questo a fronte di una media mensile che per giugno si attesta su 147 millimetri.

In un solo giorno anche il livello del Lago Maggiore ha subito un forte incremento, con una crescita di circa 45 centimetri in poche ore. Le forti precipitazioni hanno ingrossato i fiumi, causando disagi alla popolazione e alla circolazione. La statale 233 della Valganna, chiusa in un tratto di dieci chilometri nella giornata di domenica, è stata riaperta solo ieri, mentre la chiusura della statale 394 all’altezza di Luino è proseguita anche nel corso della giornata di lunedì a causa del pericolo di esondazione del torrente Margorabbia.

Problemi anche sulla linea ferroviaria Varese-Laveno, dove una frana causata dalle abbondanti piogge ha bloccato la circolazione tra le stazioni di Barasso e Laveno. È stato così attivato ieri un servizio di autobus sostitutivi. Nella zona del Lago di Varese gli effetti dell’alluvione si sono fatti sentire anche sotto il punto di vista della potabilità dell’acqua che fuoriesce dagli acquedotti comunali, a causa degli smottamenti avvenuti nella zona del Campo dei Fiori. A Besozzo il sindaco Riccardo Del Torchio ha emesso un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto per uso alimentare. A Cuvio invece un problema a una condotta aveva lasciato il paese a secco: la fornitura idrica è stata ripristinata nel pomeriggio.

Nel capoluogo si guarda intanto all’importanza della prevenzione, con il sindaco Davide Galimberti che si sofferma sul ruolo giocato dalla vasca di laminazione sul fiume Olona realizzata in via Friuli. «Con le piogge incredibili di domenica è entrata in azione evitando allagamenti su strade e case – osserva il primo cittadino – Con la quantità di acqua caduta in poche ore possiamo dire che ha superato il test di efficacia». L’allarme però non è finito: resta alto il monitoraggio da parte di Protezione civile e amministrazioni locali. Nel tardo pomeriggio di ieri la pioggia infatti è tornata a cadere copiosa sull’Alto Varesotto e le previsioni non promettono nulla di buono. Regione Lombardia ha emesso un avviso di allerta di codice rosso per rischio idrogeologico e arancione per temporali forti. Ancora nella giornata di oggi sono previste precipitazioni diffuse nella fascia prealpina, anche a carattere temporalesco. © RIPRODUZIONE RISE