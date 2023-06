Malpensa, riapre il Terminal 2, i dati di traffico promettono bene!

Che l’aeroporto di Malpensa si sia lasciato definitivamente alle spalle il difficile periodo causato dalla pandemia è chiaro, lo dicono i dati di traffico e la riapertura, in anticipo rispetto a quanto si prevedeva qualche tempo fa, del Terminal 2, di nuovo in servizio, rinnovato con il restyling, dopo tre anni di stop, dal 31 maggio scorso. E pronto all’assalto dei vacanzieri nei prossimi mesi. Intanto ci sono i dati di Assaeroporti: nel mese di aprile di quest’anno sono transitati a Malpensa (Terminal 1) 2.125.760 passeggeri (lo stesso mese nel 2022 erano stati 1.748.903), con un incremento rispetto a un anno fa pari a 21,5%. Malpensa conferma anche ad aprile il ruolo di leader nazionale per le merci, sono 53.044 le tonnellate trasportate. L’attenzione ora è puntata sui mesi estivi e soprattutto sul Terminal 2, la casa di easyJet. Alla riapertura del Terminal 2 Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia ha detto "Dal maggio 1998 a oggi abbiamo trasportato 90 milioni di passeggeri da e verso questo aeroporto, a conferma del continuo impegno della compagnia sull’Italia e sulla Lombardia in particolare. Quest’estate prevediamo di far transitare al Terminal 2 quasi 5 milioni di passeggeri per quello che sarà a tutti gli effetti un ritorno ai livelli pre-pandemia". R.F.