Malpensa, nuovo collegamento ferroviario in arrivo nonostante le proteste

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione di Rfi. Opera contestata da subito dal Comitato SalviAmo la brughiera e dagli ambientalisti per i quali si tratta di un intervento inutile, devastante e uno spreco di risorse. La loro mobilitazione non ha portato al risultato che speravano, mettere il progetto nel cassetto, il cantiere, avviato a dicembre, va avanti. Ed è già evidente l’impatto sul territorio con gli alberi abbattuti per far posto al tracciato (lungo il Sempione è stato tagliato a Casorate Sempione lo storico filare di alberi), un collegamento che avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione, tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate 7 minuti. L’opera rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito UE, del cosiddetto "Global Project" Malpensa T1 – Malpensa T2 – linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2. La sua realizzazione permetterà di potenziare gli itinerari verso l’area di Milano. L’aeroporto diventerà così un nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri. La conclusione dell’opera, progetto da 211 milioni di euro, è prevista per la fine di dicembre 2024.