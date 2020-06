Malpensa (Varese), 17 giugno 2020 - Ha riaperto a Malpensa l’ufficio distaccato dell’Anagrafe del Comune di Ferno, sportello di nuovo in servizio da lunedì, giorno della ripresa dell’attività del Terminal 1. La sede è al piano delle partenze nel grande satellite, accanto due serrande ancora abbassate che presto si alzeranno, dato che lo spazio è destinato alla Polizia locale dell’Unione dei comuni di Ferno-Lonate Pozzolo. Dall’altro giorno intanto l’amministrazione comunale fernese con un’operatrice allo sportello dalle 9 alle 13.30 offre un servizio ampliato per quanto riguarda i rilasci di documenti, che possono essere richiesti da tutti i cittadini residenti negli oltre 6.000 Comuni italiani iscritti nell’anagrafe nazionale.

La novità è nel fatto che l’ufficio distaccato non rilascia come in precedenza solo carte d’identità: quanti negli anni arrivati in aeroporto, accorgendosi del documento scaduto, hanno potuto risolvere il problema grazie allo sportello presente del Terminal. Dall’altro giorno , dunque, rilascia anche altri certificati, dallo stato di famiglia alla residenza, ma c’è un problema che si presenta al momento della richiesta: il cittadino deve arrivare con la marca da bollo per l’atto di cui chiede il rilascio. Nella maggior parte dei casi i richiedenti non sono a conoscenza di questo aspetto quindi ne arrivano sprovvisti e senza la possibilità di acquistare il valore bollato in aeroporto. Da qui la richiesta dell’Amministrazione fernese di risolvere questa situazione consentendo così all’ufficio distaccato dell’anagrafe di operare al meglio. "Siamo soddisfatti di aver implementato il servizio dello sportello distaccato - spiega il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi - abbiamo approfittato dei mesi del lockdown per riorganizzarlo, ora è in grado di rilasciare vari certificati ma ci troviamo a fare i conti con una circostanza che crea qualche disagio e rischia di penalizzare lo stesso sportello. Riguarda l’impossibilità di acquistare in aeroporto i valori bollati richiesti per i certificati. Può capitare che la persona che si rivolge al nostro ufficio al Terminal 1 arrivi con la marca, ma nella maggior parte dei casi può succedere invece il contrario, a quel punto deve uscire dall’aeroporto e raggiungere una rivendita". Per Gesualdi proprio per permettere al nuovo sportello di funzionare al meglio è opportuno che il prima possibile si autorizzino le rivendite ad esserne provviste.

«Faremo presente a Sea questa carenza – sottolinea il primo cittadino fernese – che sicuramente troverà soluzione. Da parte nostra con la riorganizzazione dell’ufficio distaccato ora proponiamo un servizio al cittadino più completo e siamo soddisfatti di essere presenti dentro l’aeroporto". La sede distaccata dell’ufficio anagrafe riorganizzata non è l’unica novità proposta dall’amministrazione fernese al Terminal 1, fa rilevare ancora il sindaco. "Presto - dice - apriremo il nuovo spazio messo a disposizione da Sea per la nostra Polizia locale". L’ufficio distaccato del comando è accanto a quello dell’anagrafe. "Lo spazio è più ampio – sottolinea ancora Gesualdi – L’obiettivo è di svolgere al meglio il servizio richiesto per lo scalo". Servono però più agenti, l’auspicio è di poter bandire presto un concorso per l’assunzione di tre nuovi vigili. "Speriamo che l’attività di Malpensa cresca nei prossimi mesi, superando le difficoltà di questo momento - conclude il primo cittadino - se Malpensa cresce aumenterà anche il traffico veicolare, quindi ci sarà bisogno di più agenti proprio per controllare la viabilità nella zona dell’aeroporto". Con un organico di Polizia locale rafforzato le risposte saranno efficaci.