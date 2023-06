Malpensa, maxi incidente nella notte sulla superstrada: automobilista estratto dalle lamiere dopo lo schianto

Malpensa (Varese) – Un maxi incidente si è verificato nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno sulla Superstrada della Malpensa: 4 auto coinvolte nello schianto con un mezzo ribaltato e 5 persone ferite.

È accaduto poco dopo l’una di notte: un mezzo che viaggiava in direzione A4, tra Somma e Vizzola Ticino, si è ribaltato dopo lo scontro che ha coinvolto in tutto quattro vetture. Nell’incidente sono rimasti feriti 2 uomini di 41 anni e altri due di 33, oltre a una donna di 24 anni. La strada è rimasta chiusa per alcune ore soccorrere i feriti ed effettuare i rilievi.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Busto Arsizio-Gallarate che hanno estratto un automobilista rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto coinvolta nell’incidente. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica del tamponamento.