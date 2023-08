Da Corfù a Canegrate, rientro da incubo per madre e figlia: "Ore di attesa a Malpensa perché manca il personale”

Canegrate (Milano) – Tempo di rientri dalle ferie ma anche tempo di attese e disagi. Un incubo quello vissuto da madre e figlia residenti a Canegrate dopo il viaggio di ritorno da Corfù lo scorso 19 agosto dall’aeroporto dell’isola greca. "Contavamo di rientrare a casa per mezzanotte e mezza, siamo arrivati a casa devastati alle cinque del mattino. Quando era pomeriggio la compagnia con la quale volavamo ci ha comunicato il ritardo di un’ora. Noi comunque dovevamo riconsegnare l’auto e alle 21 eravamo già in aeroporto. Poi una nuova comunicazione per un ulteriore ritardo: partenza dunque all’una e mezza di notte". Madre e figlia attendo quindi ore ed ore in aeroporto a Corfù: "Per il disagio ci hanno regalato due drink: peccato non si potessero portare liquidi all’interno e abbiamo dovuto quindi consumare tutto fuori altrimenti non potevamo entrare".

All’una e mezza di notte l’aereo finalmente parte: "Siamo poi arrivati alle due inoltrate a Malpensa, guadagnando qualcosa sul tragitto a livello di tempo effettivo, ma da lì è stato un delirio". L’attesa dei bagagli si è poi protratta per ore fra le proteste di chi c’era, che hanno visto anche l’intervento di una donna in divisa della Guardia di Finanza che ha dovuto calmare alcuni israeliani.

"Oltre al nostro aereo – continua il racconto della donna – ne era arrivato infatti uno prima da Tel Aviv. I passeggeri stavano aspettando da un’ora i bagagli che non arrivavano. Ci hanno spiegato che c’era poco personale, da lì i ritardi". Finalmente, dopo quasi due ore, arrivano le valigie e madre e figlia riescono a lasciare Malpensa con un parente fuori ad attenderle. "Lo hanno fatto spostare più volte dicendo che non poteva rimanere lì in attesa nonostante il terminal fosse deserto. Anche questo facciamo fatica a capirlo. Alla fine siamo arrivate a Canegrate quasi all’alba". In questi mesi c’è stata una mancanza di personale sia per le compagnie aeree che per gli aeroporti, il che si è tradotto in ulteriori ritardi e disagi per i viaggiatori. Allo stesso tempo si sono registrati ritardi nelle consegne degli aerei, che hanno contribuito ad aggravare la situazione complessiva. Un fenomeno, quello dei ritardi nelle consegne dei bagagli, che si registra sempre più di frequente, con ritardi (e attese) anche superiori all’ora di attesa, specialmente nei mesi estivi.