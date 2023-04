Malore fatale al volante Poi l’anziana si schianta contro un’altra vettura

Incidente mortale ieri a Somma Lombardo, vittima un’anziana di 74 anni. Per la donna sarebbe stato fatale un malore che l’avrebbe colpita mentre era alla guida della sua auto andata a sbattere contro una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Per l’anziana non c’è stato nulla da fare, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, estratta dall’abitacolo era in arresto cardiaco.

Sul posto i soccorsi sanitari, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi. Illeso il conducente della seconda vettura che non è riuscito a evitare l’impatto.

R.F.