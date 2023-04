Malnate e Vedano, fucili, cartucce e contanti sequestrati tra i bivacchi degli spacciatori nei boschi

Malnate (Varese) – Continuano incessanti i controlli nei boschi del Varesotto finalizzati a smantellare i punti di vendita di sostanze stupefacenti allestiti dagli spacciatori. L’altro giorno si sono concentrati nei comuni di Malnate e Vedano Olona, dove i militari della Compagnia di Varese e dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Sardegna”, con il supporto di due unità cinofile del Nucleo di Orio al Serio (Bg), hanno perlustrato la zona adiacente la via I Maggio, Cava Celidonia, località Fontanelle e Ponte di Vedano.

Gli uomini dell’Arma hanno individuato e smantellato cinque bivacchi, dove hanno sequestrato un fucile monocanna, risultato provento di un furto in abitazione avvenuto a Tradate, un fucile a canna singola, modificato e svariate cartucce di diverso calibro, due bilancini di precisione, verosimilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga, la somma in denaro contante pari 12.450 euro e 120 franchi svizzeri, ritenuta provento di illecita attività.

Trovati e sequestrati anche cinque biciclette ed un monopattino, su cui sono in corso accertamenti volti a verificarne la provenienza ed individuare i legittimi proprietari. L’attività dei militari nel contrasto allo spaccio di droga che infesta diverse aree boschive nella provincia continua senza tregua per sradicare il fenomeno.