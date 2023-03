Malpensa, addetta alle pulizie aggredita da una senzatetto

Immediati i soccorsi per l'addetta alle pulizie

Malpensa – Aggredita da una senzatetto un’addetta alle pulizie in servizio all’aeroporto di Malpensa. A denunciare l’episodio il sindacato Adl: “La dipendente, mentre svolgeva le pulizie nel bagno vicino all’ingresso 5 agli Arrivi, al Terminal 1 è stata avvicinata dalla senzatetto che abitualmente soggiorna nello scalo. Sembrava stesse litigando con una persona inesistente. Senza nessun motivo, l’ha presa a calci e per i capelli e le ha sbattuto la testa contro il muro”.

Inoltre, “inveiva parole offensive e minacciose”. Alcuni passeggeri, testimoni dell’aggressione, spaventati si sono messi a gridare dicendo che chiamavano la Polizia, a quel punto la senzatetto, continua il comunicato “ha smesso di percuotere la lavoratrice, che si è liberata e si è prontamente allontanata”. Di conseguenza la dipendente è dovuta andare prima in infermeria in aeroporto e, poi, al Pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate. Qui, dopo gli accertamenti e le cure del caso, le hanno prescritto sette giorni di infortunio.

Adl sottolinea che non è accettabile che “possano accadere episodi del genere: chi si reca al lavoro non deve correre il rischio di essere aggredito, picchiato e offeso”. Fa rilevare anche che servono interventi verso queste persone emarginate nei cui confronti invece “tutti gli enti statali”, scrive il sindacato sono indifferenti.

Per il sindacato “la presenza di queste persone, crea stati di ansia, di panico e di insicurezza a tutti i dipendenti aeroportuali, convinti che, prima o poi, episodi simili possano ripetersi. Magari anche con conseguenze più gravi. I lavoratori chiedono di essere tutelati da chi ha il dovere di farlo”. Quindi la richiesta di “un intervento urgente per ripristinare la sicurezza in aeroporto”.