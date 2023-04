Uboldo, sorpresa per strada: il maialino Poldo passeggia per il paese

Uboldo (Varese) – Un maialino a macchie che di prima mattina passeggiava per il paese. È successo venerdì attorno alle 8.30 quando un piccolo esemplare di colore grigio e nero, assolutamente mansueto, ha iniziato a seguire una cittadina lungo via Risorgimento, come fosse stato un docile cagnolino. La donna, temendo finisse sotto un’auto (ci si trovava nei pressi della trafficata Saronnese) l’ha fatto entrare in giardino, avvisando la polizia locale per il recupero del piccolo e simpatico animale, avviando subito le ricerche del legittimo proprietario, nell’ipotesi che si fosse allontanato da qualche proprietà nelle vicinanze. Sono state condivise le foto sui social ed è stato così che in molti hanno riconosciuto Poldo, questo il nome del maialino, avvisando il proprietario.