Maggioranza sempre risicata Stop in aula

Continuano i problemi di numero legale per la maggioranza del sindaco Augusto Airoldi (nella foto). Sono stati meno di dieci minuti ma il consiglio comunale ha dovuto fermarsi, attendere per due volte l’appello del segretario e l’arrivo dei consiglieri mancanti. Giovedì sera in Sala Vanelli inedito inizio per l’assemblea: dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il capogruppo Lega Raffaele Fagioli ha chiesto il conteggio del numero legale a fronte dell’uscita dei consiglieri di minoranza. Già prima che il segretario comunale rifacesse l’appello, il nervosismo della maggioranza ha dimostrato che il numero legale non era garantito nemmeno dalla scelta dei due consiglieri indipendenti di restare al loro posto, mentre i consiglieri di Lega, FdI, Fi e Obiettivo Saronno lasciavano gli scranni. Dopo la presa di posizione secondo cui i consiglieri dovevano lasciare la sala e non limitarsi a spostarsi negli spazi riservati dal pubblico (come avvenuto in passato) il presidente Pierluigi Gilli ha dato il via ai 15 minuti di tempo prima del nuovo appello. Qualche chiamata da parte dei capigruppo, qualche esternazione colorita ed ecco che i tre consiglieri mancati (Roberta Castiglioni Lista Airoldi, Nourhan Moustafa [email protected] e Mauro Rotondi Pd) hanno varcato la soglia prendendo il proprio posto. Tutto si è risolto in pochi minuti ma l’episodio ha rimarcato la precarietà di una coalizione che ha bisogno della presenza di tutti i consiglieri e del voto favorevole di almeno un consigliere esterno (nelle ultime approvazioni i due indipendenti) per approvare delibere e provvedimenti.

Sara Giudici