Luvinate (Varese), 24 settembre 2020 . Maltempo nel Varesotto, a Luvinate esonda il Tinella. Situazione difficile a Luvinate dove l'esondazione del torrente, in serata, ha portato all'allagamento di alcune strade come via San Vito, via Postale vecchia e la stessa Provinciale; inoltre, numerose utenze sono rimaste senza corrente per un blackout provocato dall'esondazione. A titolo precauzionale, sette famiglie sono state evacuate dalla rispettive abitazioni e domani le scuole rimarranno chiuse.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e della Protezione civile. Impressionante la massa d'acqua che si è rivesrata in strada, trasfromando di fatto la carreggiata nel letto del fiume, come testimoniano foto e video postate sui social da alcuni cittadini. Scene mai viste a Luvinate, dove il Tinella non aveva mai provocato particolari danni nel centro abitato.