L’utilitaria va a finire contro lo spartitraffico Gravissimo il guidatore

Grave incidente nella mattinata di ieri in via Nuova Valassina, a Merone, dove un’utilitaria si è schiantata contro lo spartitraffico di cemento che delimita le due carreggiate. Ad avere la peggio il 68enne alla guida, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, mentre la moglie e un amico che viaggiava sul sedile posteriore sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Erba che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell’auto, nessuno dei tre è in pericolo di vita. Nessun altra vettura è stata coinvolta nello scontro, ma la strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso.