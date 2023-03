Gli sfollati dimenticati a Luino: "Qualcuno pensi a noi"

Un gruppo di inquilini dei palazzi inagibili che ha partecipato ieri all’assemblea

Luino (Varese), 11 marzo 2023 - Sono passati due mesi da quel 5 gennaio che ha cambiato le loro vite. Da allora 26 famiglie, ovvero una cinquantina di persone, sono costrette a vivere lontano da casa e non conoscono ancora quale sarà il loro futuro. Sono i residenti dei due condomini di via Creva a Luino, dichiarati inagibili a inizio anno in seguito alla frana che si è originata dalla montagna sovrastante. Ieri sera si sono ritrovati nell’oratorio di Creva, un’occasione per stare insieme e per far sentire la propria voce.

Sul fronte roccioso i primi lavori preliminari di messa in sicurezza, necessari per interventi futuri più strutturali, si sono svolti nelle scorse settimane, ma i passaggi successivi sono ancora un grosso punto di domanda. La questione è molto complessa dal punto di vista tecnico e procedurale: con la nuova giunta regionale Fontana, che proprio ieri si è insediata a Palazzo Lombardia, probabilmente l’iter istituzionale tornerà a breve nel vivo, ma intanto le famiglie sfollate chiedono risposte ai loro disagi quotidiani. Ci sono ragazzi con problemi di invalidità, famiglie con bambini minori che si sono dovute trasferire in altri paesi lontani dalle scuole dei figli, disoccupati che si trovano a dover affrontare le spese di un affitto.

Altre persone hanno trovato ospitalità presso parenti, una situazione che comunque è ben lontana dalla tranquillità e dall’indipendenza che si può vivere nella propria casa. "Ho dormito due giorni in macchina e ora sono a casa di figlio, ma non sono a casa mia – racconta sfogandosi e in preda alla rabbia un uomo di 78 anni – voglio casa mia se è possibile, se non è possibile me lo dicano, e ce lo dicano, una volta per tutte". C’è chi vive a Creva da quarant’anni, e chi invece aveva appena comprato un appartamento e ora si trova costretto a pagare un affitto altrove. "La cosa curiosa di questa vicenda è che ancora, alla Procura della Repubblica di Varese, non è stato presentato nulla - commenta l’avvocato Corrado Viazzo - è paradossale che ancora non si sia mossa: si è tenuta la vicenda su un livello puramente amministrativo. Vediamo di portare tutta la vicenda nello scenario che è suo proprio: andiamo a vedere se qualcuno ha sbagliato".