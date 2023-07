Albero crollato all’uscita dei bimbi dall’oratorio di Luino: indagati due tecnici del Comune

Luino, 19 luglia 2023 – Non è più contro ignoti il fascicolo aperto dalla Procura della repubblica di Varese sul crollo del pesante ramo di ippocastano avvenuto il 26 giugno scorso davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna, a Luino, mentre i bambini stavano uscendo dall’oratorio estivo, a poca distanza. Nel crollo erano rimaste ferite 8 persone, due in modo grave, una bambina e la mamma.

L’inchiesta

Ci sono due indagati, due tecnici del comune, nell’inchiesta avviata dalla Procura di Varese per lesioni colpose Sulla pianta, posta sotto sequestro, saranno eseguiti accertamenti tecnici non ripetibili, la Procura pertanto ha affidato ieri a un tecnico, l’agronomo dottor Raffaele Orrù, l’incarico per effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

La perizia

L’agronomo ha tre mesi di tempo per consegnare i risultati della perizia sull’albero caduto utili a fare chiarezza su quanto accaduto. I due indagati e alcune delle persone ferite nel crollo del grosso ramo di ippocastano hanno a loro volta nominato dei periti che secondo la legge hanno diritto a partecipare agli accertamenti.

Festa patronale

A seguito della tragedia sfiorata a Luino erano stati annullati i fuochi d’artificio in programma tre giorni dopo, il 29 giugno, giorno della festa patronale di San Pietro e Paolo, la decisione presa dal comitato organizzatore, di cui fanno parte il comune, la comunità pastorale, i commercianti e la Pro Loco, per esprimere vicinanza e solidarietà alle persone ferite.