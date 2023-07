Ruba carburante dai camion in sosta nell’alto Varesotto: arrestato un 50enne

Luino (Varese), 12 luglio 2023 – Da mesi furti di importanti quantità di carburante, sottratti dai camion posteggiati nei piazzali, a danno di aziende operanti nel settore della logistica, erano segnalati nell’alto Varesotto.

A seguito delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Luino nella notte è stato arrestato uno dei due indagati, un cinquantenne residente in provincia, per quanto riguarda i furti oggetto dell’attività investigativa, 6 quelli più rilevanti, sono stati commessi tra ottobre 2022 e febbraio 2023.

Il metodo era quello semplice dello spillamento diretto dai serbatoi dei veicoli, per caduta, in taniche di 20-25 litri che, in un caso, hanno fruttato circa mille litri di gasolio in un colpo solo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Luino, sulla base delle primissime denunce di furto,hanno così intrapreso una serie di attività di investigazione, con osservazioni e pedinamenti per la ricerca dei possibili autori che, una volta individuati,sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

Sono state effettuate anche diverse perquisizioni che hanno visto coinvolti gli uomini delle Stazioni Carabinieri di Luino, Laveno Mombello, Marchirolo, Maccagno, Dumenza, Besozzo, Ternate e Vergiate. Nel contesto delle operazioni è stato applicato il provvedimento restrittivo della libertà personale a un cinquantenne, ritenuto il principale indagato, sequestrate una quindicina di taniche utilizzate per lo stoccaggio e il trasporto dei carburanti sottratti. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato continuato in concorso ed è stato condotto in carcere a Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria.