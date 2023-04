Luino, si getta nel Verbano: 38enne salvata da un passante

Luino, 27 aprile 2023 – La coincidenza che salva una vita, il gesto di altruismo di uno

sconosciuto che all’improvviso diventa l’ancora di salvezza nel momento più buio e disperato di un’esistenza. La coincidenza che salva una vita com’è capitato stamattina a Luino quando una donna di 38 anni si è gettata nelle acque del Verbano nella zona del Parco a Lago.

Un gesto volontario, il tentativo di farla finita, lasciandosi inghiottire dall’acqua, lontano da tutti, ma proprio in quel momento, quando un destino tragico stava per compiersi, la coincidenza che salva: un passante si è accorto di quanto stava accadendo e non ha esitato un attimo a intervenire per salvare quella donna.

Il gesto di altruismo di uno sconosciuto che lì passava per caso ed è diventato in un attimo l’angelo custode che ha riportato sulla riva della vita chi voleva finirla con un atto estremo. Poco dopo sono arrivati i carabinieri di Luino e l’ambulanza che ha accompagnato la trentottenne per accertamenti al pronto soccorso.