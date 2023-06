Luino, albero crollato davanti all’oratorio: aperta inchiesta per lesioni colpose

Luino, 28 giugno 2023 – La Procura di Varese ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose a seguito della caduta del ramo di un albero fuori dall'oratorio di Luino, in provincia di Varese, che lunedì scorso ha travolto alcune persone, provocando il ferimento di 5 adulti e 2 bambini. In particolar modo sotto il peso del tronco sono rimaste schiacciate madre e figlia, la prima, ancora in prognosi riservata, nel tentativo di proteggere la seconda. L'albero è caduto nel piazzale antistante la chiesa di San Pietro in Campagna.

Luino, il pesante ramo di ippocastano caduto fuori dall'oratorio

"Sono in corso accertamenti investigativi allo scopo di verificare sia la proprietà dell'area sia la filiera delle eventuali responsabilità e competenze per la manutenzione degli alberi di alto fusto - si legge in una nota firmata dal procuratore facente funzioni di Varese, Massimo Politi -. L'intera area è stata posta sotto sequestro e sia i vigili del fuoco e sia i carabinieri hanno in corso attività delegate dal pubblico ministero. Allo stato è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per il delitto di lesioni colpose".