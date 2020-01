Varese, 20 gennaio 2020 - Attenzione ai truffatori: nei giorni scorsi sono stati segnalati in azione nella zona di Lonate Pozzolo e Ferno, soggetti che si presentano alla porta di casa presentandosi come tecnici del gas che devono effettuare controlli.

L’ultima vittima un’anziana che l’altro giorno a Lonate Pozzolo è finita nella rete della coppia di falsi addetti trovandosi poi derubata dei soldi e di oggetti d’oro, ricordi di una vita. I due truffatori sono riusciti a convincerla della necessità del controllo dell’impianto in quanto era segnalata una perdita di gas. L’anziana ha così aperto la porta di casa e il colpo per i falsi tecnici è andato a segno. A mettere in guardia è la Polizia locale che ha diffuso un avviso con il quale invita i cittadini a non aprire a sconosciuti. Consigli preziosi sono stati dati anche nei recenti incontri con le forze dell’ordine rivolti agli anziani.