Lomagna ricorda Suor Luisa Dell'Orto, un anno dopo la sua morte in Haiti

Un parco giochi pubblico nei giardinetti comunali e una vetrata nella chiesa parrocchiale. Sono i regali dei concittadini di Lomagna a suor Luisa Dell’Orto, la piccola Sorella della carità originaria del paese uccisa esattamente un anno fa all’età di 65 anni a Port-au-Prince, capitale di Haiti, dove la religiosa svolgeva la propria missione da vent’anni occupandosi soprattutto dei bambini e dei più giovani. La suora è stata ricordata anche ad Haiti. I suoi ragazzi e le tante mamme sole che ha aiutato hanno indossato una maglia bianca e deposto corone di fiori in tre luoghi simbolo: Kay Chal, Casa Carlo, cioè il centro che gestiva; nella casa dove abitava; nel punto dove è stata uccisa a colpi di pistola. Se per un tentativo di rapina o in un agguato perché sottraeva manodopera ai criminali della città non è stato ancora chiarito.

D.D.S.