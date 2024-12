Logistica a Tornavento. Associazioni in guerra

Sul progetto di un polo logistico nell’area verde del Campagnone a Tornavento (su cui la Giunta ha manifestato interesse), torna a ribadire la sua contrarietà l’associazione Viva Via Gaggio che a ottobre ha avviato on line una petizione contro l’arrivo deicapannoni. Scrive sulla pagina social l’associazione: "Puntuali vengono decantate le solite chimere dei benefici economici e posti di lavoro promessi, tutto condito da una sicura sostenibilità. Se questa è la posizione di partenza, non ci basta la rassicurazione che, nel caso il progetto andrà avanti, si vorrà coinvolgere attivamente i residenti di Tornavento con una assemblea pubblica, nè tantomeno ci basta sapere che nel caso il progetto abbia infine un parere favorevole si assicureranno interventi di compensazione e mitigazione. Non è quello che vogliamo e a queste soluzioni continueremo ad opporci, come abbiamo sempre fatto anche in passato".

Quindi prosegue l’impegno a difesa dell’area del Campagnone.

R.F.